Yeni Crespo'lar ve Kim Min Jae'ler bulmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, umut vaadeden bir golcüyü yakın takibe aldı. Fotomaç'ın haberine göre Jesus'un peşine özel scout taktığı bu isim Portekiz'in CF Estrela takımının gol makinesi Paulinho... Tam adı Paulo Rafael Pereira Araujo olan 23 yaşındaki santrfor bu sezon 7 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı. Sağ ayağını kullanan 1.86 metre boyundaki Paulinho bitiriciliğiyle şimdiden Jesus'un beğenisini kazanmış durumda.