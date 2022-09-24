Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar seçilen ve ilk milli maçında da harika bir gole imza atan İsmail Yüksek'in sarı-lacivertli takıma transferinin perde arkası belli oldu. İşte detaylar...

Milli Takım, Lüksemburg karşısında 3-2 yenik duruma düştüğünde 87. dakikada sahneye çıkan İsmail Yüksek, füzesi ile hem beraberliği getirdi hem de Türkiye'yi B Ligi'ne yükseltecek puanı kazandırdı. Bu sezon Fenerbahçe'de performansı artan oyuncunun milli takımdaki golü ile birlikte gözler de İsmail'in kariyerine çevrildi. Üç sezon önce 3. Lig ekibi Gölcükspor'dan Fenerbahçe kadrosuna katılan genç futbolcunun transfer ediliş sürecinde eski kaptan ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun payı çok büyük…

BELÖZOĞLU KAÇIRMADI

Sabah'ın haberine göre Gölcük forması giyerken Fenerbahçe'de dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun dikkatini çeken İsmail Yüksek için hemen girişimler başladı. Oyuncu ile vakit kaybetmeden temas kuran ve ardından da kulübü ile masaya oturan Belözoğlu, 65 bin Euro bonservis bedelinin yanı sıra Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp karşılığında oyuncuya sarı-lacivertli formayı giydirdi.

JESUS'UN DOKUNUŞU

Transfer olduktan sonra gelişmesi için 3 takıma (Balıkesirspor, Adana Demirspor, Bursaspor) kiralık gönderilen İsmail Yüksek, kamp dönemlerini de boş geçirmedi. Özel antrenör eşliğinde fitness çalışmaları yapan ve fizik olarak daha da güçlenen 23 yaşındaki oyuncu, sezon başında Fenerbahçe ile kampa giderken sakat ve eksiklerin fazlalığı sonrasında takımda tutuldu. Orta sahada hücuma yönelik forma giyen İsmail, Jorge Jesus tarafından 6 numara olarak kullanılmaya başlarken bu dokunuş işe yaradı.