Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!
Milli aranın ardından Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları açıklandı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 24.09.2022- 16:56
iddaa Risk Yönetim Kurulu, derbide ev sahibi olacak Beşiktaş'ı favori olarak gösterdi. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ın kazanmasına 2.09 oran verildi.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin Dolmabahçe'de kazanmasına verilen oran 2.52 olarak açıklandı.
Karşılaşmanın beraberliğine 3.16 oran belirlendi.
Öte yandan karşılaşmanın 2.5 Alt bahisine 2.23 oran, 2.5 Üst bahisine ise 1.36 oran verildiği duyuruldu.