Fenerbahçe'de Emre Mor antrenmanda yer almadı!

Süper Lig'in 8. haftasında milli aranın ardından Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Emre Mor ağrıları olduğu gerekçesiyle antrenmanda yer almadı. (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2022- 11:07