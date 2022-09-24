Fenerbahçe'de Emre Mor antrenmanda yer almadı!
Süper Lig'in 8. haftasında milli aranın ardından Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Emre Mor ağrıları olduğu gerekçesiyle antrenmanda yer almadı. (FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 24.09.2022- 11:07
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
EMRE MOR İDMANDA YER ALMADI!
Milli futbolcu ağrıları olduğu için antrenmanda yer almadı.
5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanda dayanıklılık koşuları yapan sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın basına açık yapacağı çalışmalarla sürdürecek.