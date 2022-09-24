Milli aradan sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerçek kalibresini görebileceğimiz bir derbi izleyeceğiz. Aslında oyun anlamında iki takımın da çok benzer yönleri var. İkisi de çoğunlukla 3'lü defansla oynuyor ve iki takım da yüksek şiddetli pres yapıyor. Tabi daha doğru oynayan ve kadro derinliği daha iyi tarafın Fenerbahçe olduğunu söylemek gerek. Jesus'un takımı dişine göre bir av bulduğunda paramparça ederken, kendine yakın takımlarla karşılaştığında zorlandığını görüyoruz. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanan Dinamo Kiev, ligde ise Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarını hatırlayın. Bu karşılaşmaların hepsinde çok zorlandı. Güç, kuvvet, dayanıklılık anlamında Fenerbahçe çok iyi durumda... Jorge Jesus istediği oyunu sadece 11 kişiye değil bütün kadroya öğretti. Giren-çıkan aynı işi yapıyor. O yüzden ibre Fenerbahçe'de...

KALECİLER FORMSUZ

İki takımın da kalecileri formsuz. Kalelerine az top gelmesine karşın gelen gol oluyor. Ben derbide bol gollü, temposu yüksek, bol pozisyonlu bir oyun bekliyorum. Valerien İsmael'in tartışılmaya başlandığı bu dönemde daha rahat kararlar verecek olan hiç şüphesiz Jesus olacak. Sonuç olarak gerçekten gollü bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum.