Fenerbahçe'de milli arada çalışmalar Jorge Jesus yönetiminde sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Joao Pedro antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. Pedro, G.Saray sorusuna ise şöyle yanıt verdi. "Transfer sürecinde spekülasyonların olması doğal, İtalya'da 8 yıl başarılı bir şekilde geçirdim, böyle haberlerin olması doğal. Ben en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum buraya gelerek. Bu kararımdan doğru çok mutluyum, teklifi aldıktan sonra hemen kabul ettim." dedi.

Fenerbahçe'de milli arada çalışmalar Jorge Jesus yönetiminde sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Joao Pedro antrenman sonrası açıklamalarda bulundu.



İŞTE PEDRO'NUN SÖZLERİ:



Takımımız iyi gidiyor. Bunu da son maçta gösterdik. Sahada ne yaptığını bilen bir takımımız var. Hocamızın da isteklerini yerine getiriyoruz. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum.



"BURAYA ALIŞMAK KOLAY DEĞİL"



Brezilya'da biraz teknik futbol oynanıyor, İtalya'da ise taktik üzerine oynanıyor. Buraya gelmeden önce arkadaşlarımla konuşmuştum, onun için şaşırmadım. Fiziksel ve teknik üzerine bir futbol oynanıyor. Gördüğüm de böyle oldu. Oynadıkça %100 olacağımı düşünüyorum. Benim şuan tek istediğim takımıma katkı vermek. 8 yıldır aynı kulüpte oynuyordum, buraya alışmak kolay değil.



Brezilya'da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum, çok uzakta bile olsam bunları görebiliyorsunuz. Şampiyonluk için oynayan ve taraftarların büyük destek verdiği bir kulüp olduğunu biliyordum, beni buraya getiren şeyler de bunlar oldu.



PEDRO'DAN G.SARAY CEVABI!

Transfer sürecinde spekülasyonların olması doğal, İtalya'da 8 yıl başarılı bir şekilde geçirdim, böyle haberlerin olması doğal. Ben en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum buraya gelerek. Bu kararımdan doğru çok mutluyum, teklifi aldıktan sonra hemen kabul ettim.



JOAO PEDRO'DAN KOBE BRYANT ALINTISI

"Ben basketbolu çok severim. Kobe Bryant, 'Eğer taraftarlar paralarını ayırıp buraya bizi izlemeye geliyorsa, elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.' demişti. Biz de bunun için çalışıyoruz.



Oyuncular arasında rekabet olması iyi, harika bir durum. Kadromuzda her bölgede çok iyi oyunlar, hatta aramızda şaka bile yapıyoruz. ''Artık hoca düşünsün'' diye. Rakiplere göre takım çıkartmak bizi avantajlı kılıyor. En son maçta penaltı kaçırdığım için çok üzüldüm, forvet oyuncuları gol atmak ister, kaçırdığınızda da doğal olarak üzülüyorsunuz. Takımımızın penaltıcısı şuan Valencia, uzun yıllardır burada ve rakipleri daha iyi tanıyor.



Gençken çok derbi maçı izlemiştim, Galatasaray derbilerini yakından takip ediyordum. Alex'in oynadığı dönemlerde. Derbi öncesi çok iyi çalışıp, galibiyetle ayrılmak istiyoruz.