Jorge Jesus Serdar Dursun'u sildi! Devre arasında ayrılıyor...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig'de ve Avrupa sergilediği futbolla ve aldığı sonuçlarla taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe'de forma yüzü göremeyen isimlerin başında gelen Serdar Dursun devre arasında takımdan ayrılıyor. İşte transferdeki son gelişmeler... (FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.09.2022- 11:35
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Düzenli forma giymek isteyen ve takımdan ayrılma planları yaptığı öne sürülen Serdar Dursun'un adı transfer dedikodularına da karışmış durumda.
SERDAR DURSUN DEVRE ARASINDA AYRILABİLİR
Akşam'ın haberine göre Serdar Dursun'a Almanya'dan taliplerin olduğu bilniyor. Milli golcüye Augsburg ve Union Berlin ilgi duyuyor. Bununla beraber, Schalke 04'ün ilgisi bulunuyor.