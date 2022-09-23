Jorge Jesus Serdar Dursun'u sildi! Devre arasında ayrılıyor...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig'de ve Avrupa sergilediği futbolla ve aldığı sonuçlarla taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe'de forma yüzü göremeyen isimlerin başında gelen Serdar Dursun devre arasında takımdan ayrılıyor. İşte transferdeki son gelişmeler... (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2022- 11:35