Jorge Jesus için Portekiz basınından olay iddia: Atletico Mineiro ile görüşüyor!

Portekiz’de yayın yapan Record Gazetesi, Fenerbahçe'nin sezon başında 1 yıllığına anlaşmaya vardığı Jorge Jesus'un, Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro ile görüştüğünü iddia etti. İşte o gündem yaratan gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Fenerbahçe'nin sezon başında teknik direktörlük görevine getirdiği Jorge Jesus için Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

PORTEKİZ BASININDAN OLAY İDDİA!

Portekiz'de yayın yapan Record Gazetesi, sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus'un takımda mutlu olmadığını ve Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüğünü iddia etti. Haberin detayında, tecrübeli teknik adamın takım arayışına başlayarak Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'ya yakın isimlerle temasa geçtiği ifade edildi.

İşte Portekiz basınına yansıyan o haber...

FENERBAHÇE'DE FARK YARATTI

Sarı-lacivertli takımın başına sezon başında geçen Jorge Jesus, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisin kazandı.

Geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi alan Kanarya; oynadığı futbol ve aldığı bol gollü galibiyetlerle beklentileri fazlasıyla karşıladı. Bol aksiyonlu hücum futbolu beğeni toplarken, takımda 90 dakika herkes savaşıyor.

İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig'de en çok gol atan, net gol pozisyonuna giren, başarılı atak aksiyonu yapan, rakip sahada top kazanan takım olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un bir başka başarısı henüz 6'ncı haftada 12 farklı oyuncunun gol atması. Süper Lig'de 15 takım henüz toplamda 12 gole ulaşamadı. Kanarya ise 20 kez fileleri sarstı ve gol atmayan oyuncu parmakla gösteriliyor. Bir maç eksiğiyle 6'ıncı sırada yer alan sarı-lacivertliler, ara sonrası Beşiktaş derbisini de kazanmayı hedefliyor.