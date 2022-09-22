"İSMAİL İLE GURUR DUYUYORUM"

Görevdeyken birçok takıma bu kadar yüksek potansiyeli olan bir oyuncuyu izlemesini tavsiye ettik. İsmail, o dönemde Türkiye'de 1999'lu isimler arasında en parlayan futbolcuydu. Bu seviyelere çıkabileceğini biliyordum, benim için sürpriz olmadı. Alt ligden Fenerbahçe'ye gitmek kolay değil. Ayağına gelen fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Emeği geçen bir hocası olarak sonuna kadar gururlanıyorum. Kaliteli ve çok tempolu bir oyuncu. Orta sahada 8, 10 ve 6 numarada oynayabiliyor. Hatta kanatlarda da forma giyer.