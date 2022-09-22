Süper Lig'e yaptığı transferlerle iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı sonuçlar elde eden sarı lacivertlilerde şu sıralar gündemden düşmeyen bir isim var: İsmail Yüksek. Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'a ilk kez davet edilen İsmail'in hocası, başarılı oyuncu ile ilgili bilinmeyenlerine Sabah Spor ulaştı. F.Bahçe'nin 2 sezon önce 3. Lig ekibi Gölcükspor'dan transfer ettiği İsmail Yüksek, performansıyla yıldız gibi parlıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Eski hocasından İsmail Yüksek sözleri! "Ayağına gelen fırsatı..."
Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulan ve bu fırsatı iyi değerlendiren İsmail Yüksek, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından ilk kez milli takıma çağrılmıştı. Eski hocası, genç oyuncu hakkında konuştu ve bilinmeyenlerini de anlattı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yapılan transferler sonrası kiralık gönderilecekler arasında yer alsa da teknik direktör Jorge Jesus'un takımda tuttuğu ve enerjisiyle Portekizli çalıştırıcının orta sahada prensi olan İsmail, Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'a ilk kez davet edildi. 23 yaşındaki orta sahayı, Gölcükspor'da teknik direktörlüğünü yapan ve eski bir futbolcu olan Taner Gülleri, anlattı.
"İSMAİL İLE GURUR DUYUYORUM"
Görevdeyken birçok takıma bu kadar yüksek potansiyeli olan bir oyuncuyu izlemesini tavsiye ettik. İsmail, o dönemde Türkiye'de 1999'lu isimler arasında en parlayan futbolcuydu. Bu seviyelere çıkabileceğini biliyordum, benim için sürpriz olmadı. Alt ligden Fenerbahçe'ye gitmek kolay değil. Ayağına gelen fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Emeği geçen bir hocası olarak sonuna kadar gururlanıyorum. Kaliteli ve çok tempolu bir oyuncu. Orta sahada 8, 10 ve 6 numarada oynayabiliyor. Hatta kanatlarda da forma giyer.