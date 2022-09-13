UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2. maçında Fenerbahçe deplasmanda Rennes ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında 15 Eylül Perşembe günü Fransa temsilcisi Rennes'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Son çalışmasını yarın sabah İstanbul'da gerçekleştirecek sarı-lacivretli ekip, daha sonra Fransa'ya gidecek.