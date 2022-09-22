UEFA Avrupa Ligi gruplarında perşembe günü oynanan Rennes maçında dizinden sakatlanan futbolcu herkesin yüreğini ağzına getirmişti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Beşiktaş derbisi öncesi Luan Peres gelişmesi!
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki dev de ezeli rakibinden 3 puan almayı hedefliyor. Öte yandan sarı lacivertlilerde bu zorlu karşılaşma öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 22.09.2022- 10:51
CİDDİ SAKATLIĞIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ
Koltuk değnekleriyle stattan ayrılan tecrübeli futbolcunun ciddi bir sakatlığın eşiğinden döndüğü öğrenildi.
Bu yüzden de sağlık heyeti oyuncunun durumunu gün gün takip ediyor.