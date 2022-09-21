Fenerbahçe'nin transfer döneminde yakından ilgilendiği, hatta menajerini İstanbul'a çağırdığı Luis Suarez konusunda heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! Jorge Jesus'un kararı...
Yeni sezonda iyi bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Luis Suarez yeniden gündeme geldi. Ekim ayında kulübü Nacional'den ayrılacak olan yıldız golcü Kanarya'ya önerildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 21.09.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre, Suarez'e kulüp bulmak için kolları sıvayan menajeri ise ilk önce F.Bahçe'nin kapısını çaldı ve oyuncusunun gelmeye hazır olduğunu söyledi.