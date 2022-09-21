TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Manuel Ugarte, Facundo Pellistri ve Martin Satriano...

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, milli arayı boş geçmeyecek. Kadrosuna genç ve potansiyelli futbolcuları katmak isteyen yönetim harekete geçti. İran-Uruguay müsabakasına akredite olan sarı lacivertli scout'lar, Manuel Ugarte, Facundo Pellistri ve Martin Satriano gibi isimleri mercek altına alacak.İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2022- 06:40