PERES, SERDAR VE SANGARE İZİN YAPMAYACAK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres, Serdar Aziz ve Nazım Sangare izin yapmayacak. Bu üç ismin tedavilerine devam edecek. Milliyet'in haberine göre; dizinde yumuşak doku zedelenmesi ve şişme meydana gelen Peres'e yoğun tedavi uygulanıyor. Brezilyalı stoperin milli aranın ardından Beşiktaş'la oynanacak derbi maçta takımdaki yerini alması hedefleniyor.