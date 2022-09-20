Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yükselen bir ivme yakalayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde birçok takviye yapmıştı. Joao Pedro, Michy Batshuayi, Joshua King ve Ezgjan Alioski gibi isimlerin renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin dikkat çeken transferlerinden biri de Luan Peres olmuştu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Rennes maçında sakatlanan Luan Peres'te önemli gelişme! Beşiktaş derbisinde...
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Rennes ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerde 2-2 biten mücadelede Luan Peres, sakatlanarak oyuna devam edememişti. Tedavisi süren Brezilyalı savunmacının son durumu belli oldu. İşte detaylar...
Marsilya'dan transfer edilen Brezilyalı futbolcu, gösterdiği başarılı performansla kısa süre içerisinde taraftarın gönlünde taht kurdu. Bu sezon yarıştığı her iki kulvarda da başarılı sonuçlar elde eden Fenerbahçe'de Luan Peres'den gelen haber camiayı üzmüştü.
Brezilyalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynanan maçta sarı-lacivertlilerin yediği 2. golü engellemek isterken bacağını kale direğine çarpmıştı. Yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Peres, sedyeyle saha kenarına alınmıştı.