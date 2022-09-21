Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de kaydettiği 20 golün neredeyse yarısında Enner Valencia'nın imzası var. Ekvadorlu futbolcu, rakip ağları 7 defa havalandırırken, 2 de asist yaptı. 9 gole direkt etkisi oldu.
Fenerbahçe'de Enner Valencia gerçeği! Parayı reddetti kral oldu
Süper Lig'e istediği gibi başlayan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte formda yükselişe geçen oyuncular arasında Enner Valencia'nın performansı dikkat çekiyor. Golcü oyuncunun sezon başından önce Suudi Arabistan'dan gelen yüksek miktarda teklifi de reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB Spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre sezon başında harıl harıl forvet arayan Kanarya'da tecrübeli futbolcunun kulüpten ayrılması gündemdeydi. Dünyanın dört bir yanından teklifler alan Ekvadorlu yıldız için en yüksek rakam Suudi Arabistan'dan geldi. Bir Arap kulübü, başarılı hücum oyuncusuna 3 sezonluk kontrat önerdi. Toplamda 12 milyon euro'luk bir de teklif sundular. Ancak 32 yaşındaki oyuncu kulüpte kalma kararı aldı. Ailesi de bu karara çok sevindi.
TAKIMIN LOKOMOTİFİ OLDU
Sarı-lacivertli takımın yıldızı Enner Valencia, 4 hazırlık maçında attığı 3 golle sezona bambaşka şekilde gireceğinin sinyallerini vermişti. Süper Lig'de de Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor ağlarını 2'şer defa havalandırdı.