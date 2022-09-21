Fotomaç'ın haberine göre sezon başında harıl harıl forvet arayan Kanarya'da tecrübeli futbolcunun kulüpten ayrılması gündemdeydi. Dünyanın dört bir yanından teklifler alan Ekvadorlu yıldız için en yüksek rakam Suudi Arabistan'dan geldi. Bir Arap kulübü, başarılı hücum oyuncusuna 3 sezonluk kontrat önerdi. Toplamda 12 milyon euro'luk bir de teklif sundular. Ancak 32 yaşındaki oyuncu kulüpte kalma kararı aldı. Ailesi de bu karara çok sevindi.