Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında perşembe günü deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman , taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlarına yarın devam edecek.
Fenerbahçe'de Rennes maçının hazırlıkları sürüyor!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında perşembe günü deplasmanda Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 12.09.2022- 12:55
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında perşembe günü deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.