Fotomaç'ın haberine göre Süper Lig'de en çok gol atan, net gol pozisyonuna giren, başarılı atak aksiyonu yapan, rakip sahada top kazanan takım olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un bir başka başarısı henüz 6'ncı haftada 12 farklı oyuncunun gol atması. Süper Lig'de 15 takım henüz toplamda 12 gole ulaşamadı. Kanarya ise 20 kez fileleri sarstı ve gol atmayan oyuncu parmakla gösteriliyor. Bir maç eksiğiyle 6'ıncı sırada yer alan sarı-lacivertliler, ara sonrası Beşiktaş derbisini de kazanmayı hedefliyor.