Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, milli araya moralli girdi... Sezona takımın başına Jorge Jesus'u getirerek başlayan sarı-lacivertliler yaklaşık bir düzine transfer yapmıştı. Geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi alan Kanarya; oynadığı futbol ve aldığı bol gollü galibiyetlerle beklentileri fazlasıyla karşıladı. Bol aksiyonlu hücum futbolu beğeni toplarken, takımda 90 dakika herkes savaşıyor.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus farkı! Rekor üstüne rekor kırıldı
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Alanyaspor'u evinde 5-0'lık rahat bir skorla mağlup ederek milli araya moralli girdi. Fenerbahçe'de sezon başı göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus, birçok önemli noktada sarı-lacivertli takıma eşik atlattı. İşte Fenerbahçe'nin teknik patron Jesus'la beraber öne çıktığı istatistikler... (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre Süper Lig'de en çok gol atan, net gol pozisyonuna giren, başarılı atak aksiyonu yapan, rakip sahada top kazanan takım olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un bir başka başarısı henüz 6'ncı haftada 12 farklı oyuncunun gol atması. Süper Lig'de 15 takım henüz toplamda 12 gole ulaşamadı. Kanarya ise 20 kez fileleri sarstı ve gol atmayan oyuncu parmakla gösteriliyor. Bir maç eksiğiyle 6'ıncı sırada yer alan sarı-lacivertliler, ara sonrası Beşiktaş derbisini de kazanmayı hedefliyor.
Jorge Jesus, şampiyonluğa kilitli... Portekizli kendisi için başarının tek kriterinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "İstatistikler şampiyon olursak benim için anlamlı olur. Çünkü benim için en önemlisi ligi şampiyon olarak bitirmek. Beşiktaş'a karşı da aynı oyunumuzu sergileyip, yolumuza devam edeceğiz" dedi.