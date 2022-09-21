FİZİKSEL GÜÇ PATLADI

Fenerbahçe'de Jesus'la birlikte çalışma temposu da bambaşka bir seviyeye çıktı. Her antrenman öncesi oyuncularıyla yaklaşık yarım saatlik teorik toplantılar gerçekleştiren Jesus, günün antrenmanına ilişkin detayları ve o hafta uygulanacak maç taktiklerini takımla paylaştı.

Sezon başında her gün fitness salonunda başlayan antrenmanlar sahada devam ederken, çalışma temposu ve süresi geçmiş yıllara oranla büyük fark yarattı. Bunun karşılığında fizik gücü en yüksek seviyede olan, sahada uzatma dakikalarında bile rakibe pres yapan bir takım ortaya çıktı.