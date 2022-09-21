Portekizli teknik adam, tesislerde telefon kullanımını yasaklarken, giriş-çıkış ve dinlenme saatlerini katı kurallara bağladı. Milliyet'İn haberine göre teorik derslerle desteklenen antrenmanların temposu arttı, uzatmalarda bile pres yapan bir takım ortaya çıktı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da Jorge Jesus rüzgarı! Dikkat çeken kurallar
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u 5-0 ile geçen sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un takıma kattığı enerji dikkat çekmeye devam ediyor. Portekizli hoca özellikle saha içi ve saha dışında getirdiği kurallarla oyuncularına disiplin konusunda taviz vermiyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
Portekizli teknik adam, tesislerde telefon kullanımını yasaklarken, giriş-çıkış ve dinlenme saatlerini katı kurallara bağladı. Milliyet'İn haberine göre teorik derslerle desteklenen antrenmanların temposu arttı, uzatmalarda bile pres yapan bir takım ortaya çıktı.
DİSİPLİN, ÇALIŞMA HIRSI VE TAKIM OLGUSU
Alanyaspor karşısında elde ettiği 5-0'lık görkemli galibiyetle şampiyonluk yarışındaki iddiasını ve gücünü ortaya koyan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un başarısının arkasında disiplin, çalışma hırsı ve takım olgusu birlikteliği gibi detaylar öne çıkıyor.
İŞE MOTİVASYONDAN BAŞLADI
Oynattığı kazanmaya odaklı ofansif futbolla kısa süre içerisinde herkesin takdirini kazanan dünyaca ünlü Portekizli hoca, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ilk ayak bastığında işe motivasyondan başladı. Jorge Jesus tüm tesisi kulübün tarihindeki başarıların fotoğrafları ile donatırken, kazanılan kazanılan şampiyonluk kupasını da büyük bir şekilde tesisin girişine astırdı. Deneyimli çalıştırıcı oyunculara önce ne kadar büyük bir kulübün parçası olduklarını öğretti.