ROBERTO CARLOS, TRANSFER SÜRECİNİ O SÖZLERLE ANLATTI:

Fenerbahçe ve Chelsea olmak üzere iki teklifim vardı. Chelsea yürümedi ve ben de Fenerbahçe'ye imza attım. Ama Chelsea ile çok yakındı. Kelimenin tam anlamıyla teklifler kabul edildi ve oraya gidip sözleşmeyi imzalamam gerekiyordu.