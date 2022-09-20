Kariyerinde İnter, Real Madrid ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giyen efsanevi sol bek Roberto Carlos, sarı-lacivertlilerle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. İrlanda basınına konuşan yıldız oyuncu Chelse ile imza aşamasındayken transferin sonlanmamasından ötürü Fenerbahçe'ye geldiğini açıkladı.
Kanarya'nın efsanesinden flaş sözler! "Chelsea olmadı ben de Fenerbahçe'ye geldim"
10 yıllık Real Madrid kariyerinin ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutan Roberto Carlos, önemli açıklamalarda bulundu. İrlanda basınının haberine göre efsane Brezilyalı sol bek, "Chelsea olmadı, ben de Fenerbahçe'ye geldim." açıklamalarında bulundu. | Fenerbahçe haberleri (Ali GENÇ - DIŞ BASIN)
2007 yılında Real Madrid'den İngiliz devi Chelsea'ye gitmesi kesin gözüyle bakılan Carlos, Ashley Cole'un takımda bulunması sebebiyle transferi iptal edildi. Efsane oyuncu devamında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu ve burada önemli başarılara imza attı.
ROBERTO CARLOS, TRANSFER SÜRECİNİ O SÖZLERLE ANLATTI:
Fenerbahçe ve Chelsea olmak üzere iki teklifim vardı. Chelsea yürümedi ve ben de Fenerbahçe'ye imza attım. Ama Chelsea ile çok yakındı. Kelimenin tam anlamıyla teklifler kabul edildi ve oraya gidip sözleşmeyi imzalamam gerekiyordu.