Kısa bir sürede Fenerbahçe'ye özlenen havayı getiren teknik direktör Jorge Jesus camianın tam anlamıyla sevgilisi olmuş durumda. Takvim'in haberine göre, herkesin övgü yarışına girdiği Portekizli hocanın Sarı-Lacivertliler'e katkıları saha içiyle sınırlı kalmayabilir. Fenerbahçe, Jesus'un 'yıldız parlatma' konusundaki uzmanlığı sayesinde önemli bir maddi gelire de kavuşabilir.
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye dev gelir!
Fenerbahçe'de aldığı sonuçlar ve oynattığı futbolla fark yaratan Jorge Jesus'un başarısı yalnızca saha içinde kalmayabilir. Portekizli hoca, kariyerinde birçok yıldızı parlatmış ve yüksek bedellere transfer olmasını sağlamıştı. Bu durum Kanarya'da da hayata geçebilir. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
BÜYÜK GELİŞİM GÖSTERDİLER
68 yaşındaki teknik adam kariyeri boyunca çok sayıda yıldızın rekor transferinde önemli pay sahibi oldu. Benfica ve Sporting Lizbon yıllarında Jesus'un yönetiminde büyük gelişim gösteren Darwin Nunez, Angel Di Maria, Bruno Fernandes, Axel Witsel ve David Luiz'in başını çektiği çok sayıda isim bol sıfırlı ücretler karşılığında satılmıştı. Portekizli hocanın potansiyelli futbolcular üzerindeki bu olumlu etkisi Fenerbahçe'de kendisini göstermeye başladı. Özellikle Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Attila Szalai'deki gelişim dikkat çekici.
YÖNETİM ÇOK UMUTLU
Yine Sarı-Lacivertliler'in genç isimlerinden Osayi Samuel de Jesus yönetiminde farklı bir seviyeye gelebilir. Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'un 'yıldız parlatma' konusundaki uzmanlığını kullanarak kısa süre içinde önemli transfer gelirleri elde edilebileceğini düşünüyor. Geçmiş yıllarda yaşanan örnekler de bu düşüncenin hayata geçme ihtimalini fazlasıyla artırıyor.