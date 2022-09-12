Jorge Jesus ve analiz ekibi bu hafta Süper Lig'de maç oynamadıkları için tamamen Rennes karşılaşmasına kenetlendiler. Portekizli çalıştırıcı, kurmaylarının hazırladığı raporlara göre Fransa deplasmanına çıkacak 11'ini ve maç taktiğini belirledi.