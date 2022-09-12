Jorge Jesus ve analiz ekibi bu hafta Süper Lig'de maç oynamadıkları için tamamen Rennes karşılaşmasına kenetlendiler. Portekizli çalıştırıcı, kurmaylarının hazırladığı raporlara göre Fransa deplasmanına çıkacak 11'ini ve maç taktiğini belirledi.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un yeni hedefi Rennes! İşte galibiyetin şifresi
Süper Lig'in 6. haftasını bay geçen Fenerbahçe gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne dikti. G Grubu ikinci maçında Fransa'nın Rennes ekibi ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, zorlu mücadele öncesi sahadaki 11'i ve maçın taktiğini belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre 68 yaşındaki hoca bu defa rotasyona gitmeyi düşünmüyor. Dinamo Kiev'i deviren ana kadroyu büyük oranda koruyacak.
Sadece antrenman formlarına göre 1-2 takviye yaparak sahada olacak. Hücum pres ve topu kısa sürede geri kazanma önemli koz olacak.