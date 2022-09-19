Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Rossi, 17. dakikada Gustavo Henrique, 45+4. dakikada Crespo, 70. dakikada Valencia ve 76. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Opta verilerine göre; bu sezon bir Süper Lig maçında beş oyuncusu gol atan ilk takım olan Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı bir önceki karşılaşmada kaydettiği beş golü de yine farklı oyunculardan bulmuştu. (Mart 2022)
Jorge Jesus'lu Fenerbahçe Süper Lig tarihine geçti! Avrupa'da ise tek rakip PSG
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Sarı lacivertliler ligin 7. haftasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederken, çıktığı 6 maçta 20 gol atarak bir rekora imza attı. İşte detaylar...
TARİHE GEÇTİ!
Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe ayrıca lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaşarak rekor kırdı. Hürriyet'in derlediği habere göre; sarı lacivertliler ayrıca bu sezon Süper Lig'de en fazla gol beklentisi yakalayan (13.9 xG) ve net gol pozisyonuna giren (29) takım konumunda.
PSG İLE YARIŞIYOR
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım Fenerbahçe oldu. Zirvede yer alan Paris Saint Germain bu süeçte maç başına 3.6 gol ortalaması yakalarken, sarı-lacivertliler ise 3.3 gol ortalaması tutturdu.