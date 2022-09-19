JESUS HAKLI ÇIKTI

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, transfer döneminde takıma forvet takviyesi yapılması yönündeki eleştirilere verdiği cevapla dikkat çekmişti. Portekizli teknik adam, "Şimdilik çok acil bir forvet ihtiyacım yok" demişti ve şu anda takımı gol rekorları kırıyor. Jorge Jesus, "Şimdilik çok acil bir forvet ihtiyacım yok. Berisha, Rossi ve Valencia üçlüsünden iyi bir forvet hattı çıkarabileceğimi, bu üçlüden iyi verim alabileceğimi düşünüyorum. Taraftarın bir forvet beklentisi var ama elimizdeki forvetler de performansını çok artırdı. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde, bir forvet transferi daha yapabiliriz. Ancak, elimizdeki kadrodan da memnunuz." ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe'nin bu sezon şimdiye dek attığı 20 golün 8'inde Jorge Jesus'un bu sözlerle güvenoyu verdiği Diego Rossi ve Valencia'nın imzası bulunuyor. Asistlerin de eklenmesi halinde 20 golün 11'inde bu ikilinin katkısı var.