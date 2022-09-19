FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftar ıslıklamıştı! Gustavo Henrique Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu

Fenerbahçe Jorge Jesus önderliğinde Süper Lig macerasına doludizgin devam ediyor. Sarı lacivertli ekip ligin 7. haftasında Alanyaspor'u evinde 5-0 mağlup etti. Öte yandan Kanarya, ligde çıktığı 6 maçta 20 gol atarak bir rekora da imza atmıştı. Fenerbahçe'de Gustavo Henrique ise Portekizli hocanın vazgeçilmezi olmayı başardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2022- 13:21