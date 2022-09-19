Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'den Enner Valencia, gol sayısını 7'ye yükseltti ve takımını sırtlamaya devam etti.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Yok artık Enner Valencia! Erling Haaland ve Robert Lewandowski'yi solladı
Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta geride kalırken, Fenerbahçe'den Enner Valencia Corendon Alanyaspor ağlarını sarsmış ve gol sayısını 7'ye yükseltmişti. Ekvadorlu yıldızın bir istatistikte Manchester City'den Erling Haaland ve Barcelona'dan Robert Lewandowski'yi solladığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 19.09.2022- 13:06
Ekvadorlu yıldız, Avrupa'nın 5 büyük liginden Erling Haaland ve Robert Lewandowski'yle dakika-gol ortalamasında iki yıldızı da geçti. İşte o istatistik:
ENNER VALENCIA | 47 (330 dakika / 7 gol)