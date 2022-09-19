Yunan oyuncu ayrıca, "Bu ligde futbol çok hızlı, daha fazla konsantre olmamız gerek. Antrenmanlara daha fazla odaklanmamız ve koçun ne istediğini dinlememiz gerekiyor. Hull City'ye transferim iki kulüp arasındaki görüşmeler nedeniyle biraz zaman aldı. Ancak sonunda buradayım. Bu projede bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Güzel, farklı ve daha önce oynadığım ülkelerden değişik bir zihniyet. Hull, sevdiğim sakin bir şehir çünkü dışarı çıkmayı çok seven bir adam değilim. Evde dinlenmeyi ve futboluma konsantre olmayı seviyorum" şeklinde konuştu.