Sezon başında Fenerbahçe'den, Championship takımlarından Hull City'ye giden Dimitrios Pelkas açıklamalarda bulundu. İngiltere ve Türkiye'deki futbol ortamını kıyaslayan yıldız oyuncu, Süper Lig'de oynanan futbol hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.
FENERBAHÇE HABERİ: Dimitrios Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi!
Fenerbahçe'nin Championship takımlarından Hull City'ye kiralık olarak gönderdiği Dimitrios Pelkas, açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, İngiltere'deki günlerinden Ozan Tufan'a, Süper Lig'de oynanan futboldan teknik direktör Shota'ya kadar çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte Pelkas'ın o sözleri... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Pelkas, "Öncelikle Fenerbahçe'den takım arkadaşım Ozan Tufan ile burada olmak çok güzel. Takım olarak daha iyi olmamız şart ve bunun için biraz zamana ihtiyaç var. Buraya çok büyük bir kulüpten geldim ve uyum sağlamam gerekiyor" dedi.
Yunan oyuncu ayrıca, "Bu ligde futbol çok hızlı, daha fazla konsantre olmamız gerek. Antrenmanlara daha fazla odaklanmamız ve koçun ne istediğini dinlememiz gerekiyor. Hull City'ye transferim iki kulüp arasındaki görüşmeler nedeniyle biraz zaman aldı. Ancak sonunda buradayım. Bu projede bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Güzel, farklı ve daha önce oynadığım ülkelerden değişik bir zihniyet. Hull, sevdiğim sakin bir şehir çünkü dışarı çıkmayı çok seven bir adam değilim. Evde dinlenmeyi ve futboluma konsantre olmayı seviyorum" şeklinde konuştu.