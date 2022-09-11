Süper Lig'de haftayı bay geçecek Fenerbahçe, geride kalan 5 maçtaki performansıyla dikkat çekti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jesus faktörü! O rakamlarda Süper Lig'de zirvede
Fenerbahçe Jorge Jesus ile hasret kaldığı şampiyonluk kupasına bu sezon ulaşmak istiyor. Sarı lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü sistemiyle rakiplerini geride bırakmayı başardı. Jesus yönetimindeki sarı lacivertliler rakip sahada top kazanma alanında 14.4 ortalama ile zirvede yer aldı. İşte detaylar...
Sabah'ın derlediği habere göre 90 dakika pres hedefleyen Jorge Jesus'un takımı, 19 ekip arasında rakip sahada top kapma oranında 14.4 ortalamaya ulaştı.
Sabah'ın derlediği habere göre; Kanarya topu ortalamayla Süper Lig'deki herkese fark attı.