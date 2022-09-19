Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş Jorge Jesus yazısı;
Fenerbahçe gol oldu, Alanyaspor'a yağdı. Tuhaf olan şu, her maç değişik kadroyla çıksalar da müthiş iyi oynuyorlar. Alanyaspor'u darmadağın ettiler.
Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Jorge Jesus'a öneri! "O isme daha fazla şans ver"
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Alanyaspor'u 5-0 ile geçti. Mücadele sonrası Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar'dan Jorge Jesus'a flaş bir öneri geldi. İşte Çakar'ın yazısı...(FB SPOR HABERLERİ)
Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş Jorge Jesus yazısı;
Tuhaf bir rekabet yaratan hocaları var. Crespo her zaman için Fenerbahçe'nin banko oyuncusu. Basıyor alıyor, rakibi bozuyor, gol atıyor, attırıyor, her şeyi yapıyor. Fakat bir eleştirim var, maç bitmiş, Arda'yı biraz daha fazla oynat be Jesus ne olur ki! Taraftarlar bağırdı çağırdı da oyuna zorla soktular.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, F.Bahçe şampiyonluğun en büyük favorisi durumuna geldi. Zira hangi 11 ile çıkarlarsa çıksınlar, kim oynarsa oynasın coşku üst boyutta.