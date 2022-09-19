Trabzonspor üzerindeki ölü toprağını kısmen atmış durumda ama tamamen değil... Daha hareketli, daha baskılı ve etkili oynamaları lazım. Hamsik'le Bakasetas'ı hücumda kullandıklarında arka taraf zaaf veriyor. O dengeyi nasıl kurarlar bu Abdullah hocaya bağlı... Çünkü rakip, orta alandan çabuk çıkarsa Trabzon kalesinde tehlikeli oluyor. Nitekim maç bir anda 2-0 oldu. Gaziantepliler kendi aleyhlerine verilen penaltıyla, Trabzon'un aleyhine verilmesini istedikleri penaltıya aynı diyorlar. Bence aynı pozisyon değil ve hatta belki de top Trezeguet'in koluna bile değmiyor. İyi bir açıdan bakmak lazım.