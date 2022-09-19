A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hakkında flaş sözler. İşte Toroğlu'nun yazısı; Hani bazı maçlarda derler ya; bu takım şu takımı yürüye yürüye yendi. Dün akşam ki Fener-Alanya maçı tam tersine oldu. Fenerli futbolcular koşa koşa mücadele ede ede tonla gol attılar.
Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu: Jorge Jesus'un takımı keyif veriyor
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından Erman Toroğlu'dan flaş sözler geldi. Toroğlu, "Şu bir gerçek bu Fenerbahçe kadrosu, ligin sonuna kadar şampiyonluğu kovalar. Şampiyon belki olur belki olmaz ama seyredenlere keyif verir." dedi. (FB SPOR HABERLERİ)
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hakkında flaş sözler. İşte Toroğlu'nun yazısı; Hani bazı maçlarda derler ya; bu takım şu takımı yürüye yürüye yendi. Dün akşam ki Fener-Alanya maçı tam tersine oldu. Fenerli futbolcular koşa koşa mücadele ede ede tonla gol attılar.
Alanyaspor eski Alanya değil tamam ama sarı-lacivertliler çok iyi hücum pres yaptılar. Ve bu hücum presi 5-6 kişiyle yapmaya gayret ettiler. Öyle olunca da arkadan pas yaparak oyuna başlamak isteyen Alanya hiçbir şekilde oyun kuramadı.
Hücum presi iyi yapınca sarılacivertliler hem Alanya sahasında oynadılar. Hep hücum ettiler. Yani oynadıkları futboldan keyif aldılar. Onlar keyif alınca da stattaki seyirci ve televizyon başındaki bizler keyif aldık. Fenerbahçe'nin yedek kulübesi çok etkili... Girenle çıkan fark etmiyor.