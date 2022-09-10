Fenerbahçe, kadroda yapılanma kapsamında transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek 3 kulvarda sezona giriş yaptı.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus farkı! İşte dikkat çeken istatistik
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un dokunuşları ortaya çıkmaya başladı. Portekizli çalışıtırıcı birçok istatistikte takımı üst seviyeye çekti. Sarı-lacivertlilerde tecrübeli teknik direktörün sonrada oyuna aldığı 11 futbolcu toplamda 12 kez skora katkı sağladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler kadrosunu Luan Peres, Joao Pedro, Michy Batshuayi, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayat, Tiago Çukur, Joshua King, Ezgjan Alioski, Bruma gibi isimlerle güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de Jorge Jesus yönetiminde Sarı Kanarya, 5 maçta 10 puan topladı.