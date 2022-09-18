Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, Süper Lig resmi Twitter hesabının yeni formatı olan Kısa Sorulara Kısa Cevaplar'ın ilk konuğu oldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler kendisi açıkladı! İşte bilinmeyenleri
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Süper Lig'in resmi Twitter adresinin programı olan "Kısa Sorulara Kısa Cevaplar"a katıldı. 17 yaşındaki oyuncu, bilinmeyenlerini kısa kısa cevaplar vererek açıkladı. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Genç yıldız, kendisine sorular sorulara samimi yanıtlar verdi.
İşte Arda Güler'in kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar...