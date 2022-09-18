Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Enner Valencia mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Valencia, "Büyük bir aile oluşturuyoruz." dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Enner Valencia mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Valencia'nın sözleri:

Aile hayattaki en önemli şey. Fenerbahçe'de de bu sezon büyük bir aile oluşturuyoruz. Yolumuza devam ediyoruz.

Beni asıl mutlu eden şey takımın kazanması. Milli aradan sonra daha güçlü dönmek istiyoruz.

Valencia'nın kızı ise mikrofonlara "Babam gollerine devam ediyor ve Fenerbahçe kazanıyor. Umarız ki bu iyi gidişat devam eder." sözlerini ekledi.