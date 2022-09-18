Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası Diego Rossi: Doğru yoldayız

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından Diego Rossi konuştu. Rossi, "Hangi turnuvada oynarsak oynayalım, her maçı kazanmak için oynuyoruz. İki kulvarda da iyi gidiyoruz şu ana kadar, böyle devam etmek istiyoruz. Doğru yoldayız." diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2022- 22:27