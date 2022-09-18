Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası Gustavo Henrique konuştu

Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası Gustavo Henrique konuştu. Henrique, "Çok mutluyum. Kızım, ailem herkes bana şans getiriyor. Çok büyük mutluluk oldu takıma katkı sağlamak. Ailem tribünde, ben sahada Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalıştık ve kazandık." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2022- 22:27