Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. İki ekibin oynayacağı maç öncesi 11'ler belli oldu.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 18 Eylül saat 20:00'da beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Alioski, Szalai, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Pedro
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Fatih, Furkan, Pereira, Fer, Efkan, Zinedine Ferhat, Efecan, Candeias, Eduardo