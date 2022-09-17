Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda önemli bir maddi katkı elde etti.
Fenerbahçe kasayı doldurdu! UEFA'dan önemli gelir
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 karşılaşmadan 4 puanla ayrıldı. Dinamo Kiev'i 2-1 yenen sarı lacivertliler, Rennes ile de 2-2 berabere kalmıştı. Böylelikle Kanarya, UEFA'dan önemli bir rakamı kasasına koydu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 17.09.2022- 10:37
Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda ilk maçında Dinamo Kiev'i 2-1 ile geçmişti.