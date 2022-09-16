Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'den Serdar Dursun'a talip oldu.
Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a sürpriz talip!
Transfer haberi: Sarı-lacivertli takımın tecrübeli forveti Serdar Dursun'da sıcak bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki golcüye yeni bir talibin çıktığı ifade edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 16.09.2022- 15:30
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'den Serdar Dursun'a talip oldu.
Ukrayna basınında yer alan habere göre; Dinamo Kiev, Fenerbahçe'deki geniş forvet rotasyonunda yerini kaybeden Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Haberde, Kiev ekibinin bu transfer için ısrarcı olduğu ancak Serdar Dursun'un Ukrayna'ya transfer olmaya sıcak bakmadığı ve Kiev ekibine katılmasının düşük bir ihtimal olduğuna yer verildi.