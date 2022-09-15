UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki 2. maçında deplasmanda Rennes ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılırken karşılaşma sonrası teknik direktör Jorge Jesus konuştu. İşte o sözler...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki 2. maçında deplasmanda Rennes ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılırken karşılaşma sonrası teknik direktör Jorge Jesus konuştu.

İşte o sözler...

"2-0'dan maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 5 dakika daha olsa kazanabilirdik. Taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ederim"

"Tribündeki taraftarların Fenerbahçe futbolcusuna laf söylemesi normal değil ancak böyle şeyler oluyor futbolda. Oyuncularımı bu akşam gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum"