Rennes Fenerbahçe maçında kırmızı kart! İrfan Can Kahveci ve Traore...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Rennes deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci'ye Traore'nin yumruk atması sonucun hakem önce sarı kartını gösterdi daha sonra VAR'ın uyarsının ardından kırmızı kartını çıkardı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 15.09.2022- 23:51 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022- 00:00
Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci'ye Traore'nin yumruk atması sonucun hakem önce sarı kartını gösterdi daha sonra VAR'ın uyarsının ardından kırmızı kartını çıkardı.
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Görüntüler Exxen'den alınmıştır...