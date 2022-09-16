UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu ikinci haftasında Rennes ile kozlarını paylaştı.
FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci Cristiano Ronaldo'yu solladı!
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, takımının ilk golünü kaydetti. Yıldız oyuncu, Rennes karşısında attığı golle flaş bir istatistiğe imza attı. İrfan Can, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Deplasmanda 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Roazhon Park'ta oynanan karşılaşma kıran kırana geçti ve büyük bir heyecana sahne oldu.