Süper Lig'de ilk 5 haftada 3 galibiyet elde eden ve 10 puan toplayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Sezon başında göreve gelen Portekizli teknik adam, yeni transferle birlikte müthiş bir hava oluşturdu. Jesus, Süper Lig ve Avrupa'da sürekli hücumu ve golü düşünen, iştahlı futboluyla taraftarları şampiyonluk havasına soktu.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi flaş Jorge Jesus detayı! Fransızlara karşı...
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Rennes'in konuğu olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un Franzsız kulüplerine karşı yakaladığı istatistik dikkat çekiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
BAŞARISI İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Portekizli çalıştırıcı, 16 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Rennes'i de mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmenin planlarını yapıyor. Tecrübeli teknik adam, Avrupa kupalarındaki başarılı istatistiğiyle dikkatleri çekiyor.
Takvim'in haberine göre; 'Profesör' lakaplı Jorge Jesus, şimdiye kadar Fransız takımlarına karşı 14 kez sınav verdi. Paris Saint Germain ile 6, Bordeaux, Lyon, Monaco ve Marsilya ile 2'şer kez karşılaştı. 14 maçta 7 kez kazanırken sadece 3 yenilgi gördü.