Fransız takımlarına karşı müthiş bir istatistik yakalayan Jorge Jesus, Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar çıktığı 61 maçta 35 galibiyet ve 13 beraberlik elde etti. 13 kez de sahadan yenik ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 52 kez boy gösteren 68 yaşındaki teknik adam, 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı. Uluslararası kupalarda ise toplamda 165 karşılaşmada 80 galibiyeti hanesine yazdırdı.