Kanarya geride kalan 5 haftada 10 puan toplarken, kazandığı maçlarda sergilediği performansla göz kamaştırdı.
FENERBAHÇE HABERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü dolu sözler!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında evinde Kayserispor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Kanarya'nın, 2-0'lık galibiyeti Portekiz'de gündem oldu. Portekiz basını, teknik direktör Jorge Jesus'a övgü dolu cümlelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçerken ligin dişli ekiplerinden Adana Demirspor'a da 4 gol atmıştı.
Önceki gün de Kayserispor engelini 2-0 ile geçtiler. Açılış haftasında Ümraniyespor ile de 3-3 berabere kalmıştı.