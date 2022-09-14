Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Rennes karşılaşması için dersine çalıştı, rakibin artılarını ve eksilerini öğrencilerine bir bir aktardı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Rennes'i böyle yıkacak! İşte o konuşma...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Rennes ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, takımını zorlu mücadeleye hazırlıyor. Portekizli antrenörün planı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Deneyimli çalıştırıcı, Avrupa takımlarının sisteme dayalı ve disiplinli oyun sergilediklerini belirterek maçın başından sonuna kadar plana sadık kalmalarını istedi.
Jesus rakibin son lig maçında Auxerre'i 5-0 yendiğini hatırlattı. Savunma oyuncularını uyardı. Hem takım hem de bireysel savunmanın üst düzeyde olmasını istedi. Usta çalıştırıcı basit hata istemediğini tekrarladı.