BÜYÜK GÜÇ PRES

Jorge Jesus'un Rennes karşısında en büyük silahı yine agresif hücum presi olacak. Süper Lig'de rakip yarı alanda en fazla top kapan takım olan Kanarya bu özelliğini Avrupa Kupaları'na da taşımayı planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı, rakibin de benzer bir pres yapacağını düşündüğü için öğrencilerine dikine ve doğru paslarla direkt gole gitme talimatı verdi.