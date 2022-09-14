Fenerbahçe Avrupa'da liderlik hedefliyor! Michy Batshuayi ilk 11'de olacak mı?

Fenerbahçe Avrupa'da liderlik hedefliyor! Michy Batshuayi ilk 11'de olacak mı?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda Rennes'e konuk olacak. Gruptaki ilk maçı Michy Batshuayi'nin uzatma dakikalarında attığı golle kazanan sarı-lacivertliler, Fransız ekibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Süper Lig'de son haftayı BAY geçen Kanarya'da, teknik direktör Jorge Jesus'un ilk 11 tercihi ise merak ediliyor. İşte Fenerbahçe'nin Rennes maçı muhtemel 11'i... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2022- 08:09