UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertli takımın ev sahibi olduğu karşılaşma hakkında sporseverler, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırarak maçı canlı ve şifresiz takip etmenin yollarını arıyor. İşte F.Bahçe - D. Kiev karşılaşmasının detayları...

F.BAHÇE - D. KIEV ŞİFRESİZ CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Dinamo Kiev ile kendi sahasında karşı karşıya gelecke. Rövanş maçı niteliğindeki müsabakada Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertli takım hazırlıklarını tamamlarken sporseverler de maçı şifresiz ve canlı takip etmek için araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI MUHTEMELER 11'LER

Fenerbahçe

Bayındır; Henrique, Szalai, Petroni; Alioski, Crespo, Arao, Kahveci, Kadioglu; Pedro, King

Dinamo Kiev

Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak; Kabayev, Andriyevskyi, Buyalskyi, Shepelev, Karavayev; Vanat

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FENERBAHÇE'DEN RÖVANŞ İSTEĞİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna'nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro'luk takım değeriyle dikkat çekiyor.

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Polonya'da konuk eden Dinamo Kiev, maçlarını Kiev'de bulunan 70 bin kişilik olimpiyat stadında oynuyor. Savaş nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden Dinamo Kiev'in mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Takımın en değerli ismi ise 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Viktor Tsygankov.