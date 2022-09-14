Geçtiğimiz yıl Vitor Pereira ve İsmail Kartal'ın elinde seviye atlayan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon da Jorge Jesus'un prensi oldu. Ayrıca performansıyla Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) araştırmasında kendisine yer bulmayı da başardı. Ferdi; ortalama maç seviyesi, aldığı süre, takım arkadaşları ve aynı profildeki futbolcularla kıyaslanarak yapılan değerlendirmede dünyanın en etkili 25 yaş altı oyuncuları arasında gösterildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu dünyanın en iyileri arasında!
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, özellikle son 2 sezonda gösterdiği performansla adından oldukça fazla söz ettirdi. Sol bek, sağ bek ve orta sahada görev alan 22 yaşındaki futbolcu, önemli kulüpleri peşine takmıştı. Öte yandan Ferdi, Avrupa'nın en iyi futbolcularının bulunduğu o listeye girmeyi başardı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 14.09.2022- 06:40
Sabah'ın derlediği habere göre; Ferdi Kadıoğlu; kanatta oyun kurucu futbolcu rolünde 79.8 puanla 5'inci sırada yer alırken Süper Lig'den listeye giren tek futbolcu olarak kayıtlara geçti. Milli yıldızın önünde Federico Dimarco (90), Fran Garcia (84.6), Lautaro Blanco (83.9) ve Jacob Ramsey (80.9) ilk 4'ü oluşturdu.
MERİH DEMİRAL VE ORKUN KÖKÇÜ DE LİSTEDE
Bu arada Atalanta forması giyen Merih Demiral en iyi engelleyici kategorisinde 92.1 puanla ikinci oldu.