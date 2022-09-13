Süper Lig'de haftayı BAY geçen Kanarya'da taraftar çok mutlu. Başkan Ali Koç'un teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirmesinin ardından takımın çehresi değişti. Üzerindeki kara bulutları dağıtan Kanarya şimdi görkemli yıllarındaki gibi sahaya çıktığı andan itibaren rakiplerine korku salıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un Fener'i istatistikleri parçaladı!
Fenerbahçe Jorge Jesus önderliğinde sezona bomba bir giriş yaptı. Sarı lacivertli ekip birçok istatistiği parçalarken Süper Lig'deki rakiplerine fark attı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 13.09.2022- 06:40
Jesus'un oyun felsefesine kısa sürede uyum sağlayan sarı-lacivertli oyuncular, Süper Lig'in dengelerini de lehine değiştirdi. Birçok 'en'e imza atarak ligin başlangıcını domine etti.
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde 8 farklı kategoride Süper Lig'in zirvesine yerleşti.