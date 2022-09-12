Geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Arda Güler'in sözleşmesinde, "Bu sezon 1500 dakikanın altında oynaması halinde 5 milyon euroya serbest kalır maddesi" bulunuyor.
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler kararını verdi
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli ekibin yıldız adaylarından Arda Güler'in sözleşmesinde, "Bu sezon 1500 dakikanın altında oynaması halinde 5 milyon euroya serbest kalır maddesi" bulunması kafaları karıştırmıştı. Genç futbolcu geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 12.09.2022- 09:14
Şu ana dek toplamda 146 dakika şans bulan genç futbolcunun takımdan ayrılabileceği konuşulmaya başlandı.
Ancak Akşam'ın haberine göre Arda'nın Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.