UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Fransız ekibi Rennes ile deplasmanda oynayacağı maç, yüksek riskli olarak sınıflandırıldığı için ev sahibi takım taraftarlarına bilet satışını durduruldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Kiev galibiyeti ile başlayan temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Rennes'e konuk olacak. Fransız ekibinden maç öncesi flaş bir hamle geldi. Kulüp yaptığı açıklamada, UEFA ve güvenlik birimleriyle yapılan toplantılar sonucu bu karşılaşmanın yüksek risk sınıfında bulunduğunu ifade ederek genel bilet satışının kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca kombine sahiplerine öncelik verildiği belirtilirken, maç günü müsabakanın oynanacağı Roazhon Park'ta bin 350'si Fenerbahçe taraftarı olmak üzere toplam 19 bin taraftarın beklendiği aktarıldı.

Fenerbahçe, 15 Eylül Perşembe günü Rennes ile Fransa'da karşı karşıya gelecek. Maç, TSİ 22.00'de başlayacak.