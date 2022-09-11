Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus'un ilk 12 resmi maçta ortaya koyduğu performanstan çok mutlu. Özellikle de hücum anlamında. Sarı-Lacivertliler, Jesus'tan önceki dönemlerde hücum anlamında yaşanan sıkıntılara büyük tepki gösteriyordu.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus Vitor Pereira'yı solladı! Forvetler fark yarattı
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli ekipte taraftarlar, yeni teknik direktör Jorge Jesus'un 12 resmi maçta ortaya koyduğu performanstan oldukça memnun. Tecrübeli çalıştırıcı, gol atma konusunda Pereira'nın takımını solladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertlilerde göreve gelen teknik adamlar hücum futbolu oynatmıyor diye yerden yere vuruluyordu. Hatta meşhur "Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır" sözü dillere pelesenk olmuştu.
Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus taraftarın isteğini şimdilik karşılamış gibi gözüküyor. Süper Lig ve Avrupa'da 12 resmi maça çıkan Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'si rakip fileleri tam 28 gol gönderdi.