Fenerbahçe, transfer döneminin sonlarına doğru Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı. Böylece Kanarya'da forvet hattındaki oyuncu sayısı 5'e yükseldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İlk 11'de...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yaz transfer döneminde geniş rotasyonlu bir hücum hattı kuran Fenerbahçe'de kadroya dahil edilen son isim Michy Batshuayi olmuştu. Sarı-lacivertlilerde hücum hattının nasıl kurulacağı merak konusu olurken, teknik direktör Jorge Jesus, Belçikalı forvetle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King ve Joao Pedro'nun ardından Belçikalı yıldız da forma rekabetine dahil oldu. Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus ise bu konudaki kararını verdi.
Akşam'ın haberine göre; deneyimli çalıştırıcı, sakatlık veya ceza olmadığı durumlarda sahaya Michy Batshuayi ile çıkacak. Yeni transferlerden Joao Pedro'nun ise daha çok forvet arkası görevinde bulunması bekleniyor.