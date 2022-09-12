O dönemki açıklamasıyla bir bakıma eldeki forvet hattından farklı profilde bir oyuncu istediğini de üstü kapalı olarak dile getirmişti. Batshuayi ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e karşı galibiyet golünü atmıştı. Belçikalı futbolcunun Fenerbahçe kariyeri oldukça iyi başladı. Kanarya bu haftayı "bay" geçtiği için Batshuayi, mevcut sisteme adapte olmak için ekstra zaman kazandı. Bu dönemde Jesus oyuncusuyla bire bir görüşmeler de yapıyor. Rennes karşılaşmasında da Belçikalı forvetin 11'de olması bekleniyor.